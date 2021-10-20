Türkiye'nin Lübnan Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin (Lübnan'a) yardımı koşulsuzdur"

Türkiye'nin Lübnan Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin Lübnan'a yardımının koşulsuz olduğunu belirterek, "Türkiye'nin herhangi bir gizli ajansı da yok." dedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Kültür Bakanı Muhammed el-Murtaza, başkent Beyrut'taki bakanlık makamında Büyükelçi Ulusoy'u kabul etti.

Haber de, Ulusoy'un Türkiye adına Murtaza'ya, Beyrut'ta 14 Ekim'de meydana gelen silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin olması dolayısıyla başsağlığı dilediği ifade edildi.

Türkiye'nin Lübnan'a kültür, enerji, ulaşım ve turizm gibi birçok alanda yardım etmeye hazır olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Türkiye'nin yardımı koşulsuzdur. Dostluk ve kardeşlikten esinlenen bir bağ var. Türkiye'nin herhangi bir gizli ajansı da yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ulusoy, ülkesinin, Lübnan devleti ve halkının içinden geçtiği ekonomik krizin atlatılması konusunda olumlu bir rol oynadığını söyledi.