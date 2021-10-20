Türkiye'nin Lübnan Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin (Lübnan'a) yardımı koşulsuzdur" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Lübnan Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin (Lübnan'a) yardımı koşulsuzdur"

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Lübnan Büyükelçisi Ulusoy:

Türkiye'nin Lübnan Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin Lübnan'a yardımının koşulsuz olduğunu belirterek, "Türkiye'nin herhangi bir gizli ajansı da yok." dedi.

Türkiye'nin Lübnan Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin Lübnan'a yardımının koşulsuz olduğunu belirterek, "Türkiye'nin herhangi bir gizli ajansı da yok." dedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Kültür Bakanı Muhammed el-Murtaza, başkent Beyrut'taki bakanlık makamında Büyükelçi Ulusoy'u kabul etti.

Haber de, Ulusoy'un Türkiye adına Murtaza'ya, Beyrut'ta 14 Ekim'de meydana gelen silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin olması dolayısıyla başsağlığı dilediği ifade edildi.

Türkiye'nin Lübnan'a kültür, enerji, ulaşım ve turizm gibi birçok alanda yardım etmeye hazır olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Türkiye'nin yardımı koşulsuzdur. Dostluk ve kardeşlikten esinlenen bir bağ var. Türkiye'nin herhangi bir gizli ajansı da yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ulusoy, ülkesinin, Lübnan devleti ve halkının içinden geçtiği ekonomik krizin atlatılması konusunda olumlu bir rol oynadığını söyledi.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

 Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

 Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla buluştu

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla buluştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title