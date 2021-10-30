Türkiye'nin İlk Yerli Plazma Üretim Tesisinin Temeli Atıldı

Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisinin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Adnan Ertem, Silivri Belediye Başkanı Sn. Volkan Yılmaz ile AK Parti İstanbul Milletvekili Sn. Tülay Kaynarca ve çok sayıda davetli katıldı. Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı'nın ev sahipliğinde yapılan tören ile dev yatırımın temeli atıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ PLAZMA ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILDI

Türkiye'nin ilaçta yerlileşme hamlesi kapsamında sağlıkta dışa bağımlılığı bitirecek "Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi" kapsamında ülkemizin ilk, dünyanın ise 13'üncü Plazma Ürünleri tesisinin temel atma töreni bugün gerçekleşti. İstanbul Silivri'de 172 bin metrekarelik alanda kurulacak Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisinin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Adnan Ertem, Silivri Belediye Başkanı Sn. Volkan Yılmaz ile AK Parti İstanbul Milletvekili Sn. Tülay Kaynarca ve çok sayıda davetli katıldı. Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı'nın ev sahipliğinde yapılan tören ile dev yatırımın temeli atıldı.

Türkiye'de bugüne kadar üretimi olmayan kan ürünlerinden sağlanacak yerli plazma için yapılan 550 milyon Euroluk yatırım ile ülkemizin ve dünyanın sayılı kan plazma üretim merkezi olmayı hedefleyen Maxicells, 2018 yılında başlattığı teknolojik altyapı çalışmalarını tamamlayarak tesisin inşaat aşamasına geçti. Sağlık alanında sürdürülebilir ve inovatif yaklaşımlar ile teknolojik altyapı çalışmalarını tamamlayan Maxicells, üretim merkezinin inşaatını 2023 yılında tamamlamayı hedefliyor.

Sağlık alanında öncü olacak yatırımlar ile Türkiye'de ve dünyada en önemli biyolojik ilaç sağlayıcısı olmayı hedefleyen Maxicells, ülkemizin sağlık alanındaki tam bağımsızlığına öncülük ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile "Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi" ve Plazma tedariki konusunda da Kızılay ile "Plazma Temini Sözleşmesi" imzalayan Maxicells, Silivri'de kurulacak tesis için plazma alanında sayılı firmalardan olan Biotest ile gerçekleştirdiği teknoloji transferi anlaşmasıyla da önemli bir adımı tamamladı.

550 MİLYON EURO'LUK YATIM İLE TESİS 450 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Temel atma törenine katılan ve Türkiye'de çok ciddi cari açık verilen kan plazma ürünlerinin yerli olarak üretilmesinin önemini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, "Bugün de 550 milyon avro yatırım değerine sahip plazma üretim tesisinin temel atma töreniyle karşınızdayız. Yaklaşık 66 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesis, 172 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye'de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek. Yani bu fabrika dünyada bu alandaki 13. tesis olacak. Üretime geçtiğinde 450 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye'den her yıl yurt dışına ödenen 1,2 milyar liralık rakamın yurtiçinde kalmasını sağlayacak. Plazma ürünlerindeki en önemli husus olan kan tedariki konusu da Türk Kızılay'ı ile yapılan anlaşma neticesinde çözülmüş olacak. Tam kan bağışından elde edilen ancak kullanılmayıp çöpe giden plazmalar bu fabrikada değerlendirilecek. Tabi bu projenin vatandaşlarımızın sağlına yönelik katkıları ekonomik katkısının çok çok üzerinde. İnşallah Maxilcells liderliğinde Türkiye'nin ilk kan ürünleri biyoloji laboratuvarı da kurularak, önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar burada geliştirilecek. Bu vesileyle Türkiye'de çok büyük bir eksiklik olan kan ürünleri alanında bu muazzam yatırımın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

VARANK: "HEDEFİMİZ ZORLU BİR PAZAR OLAN İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDEKİ TEKELLEŞMEYE DUR DİYEBİLMEK"

Dünyada ilaç ve tıbbi cihaz alanındaki tekelleşmeyi kırmak için ülkemizde önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Varank, "Bugün ilaç ve tıbbi cihazda ticaret hacmi 2 trilyon doların üzerindedir. Bilhassa pandemiyle birlikte sektörün ekonomik ve stratejik önemi net bir şekilde görüldü. Günümüzde giyilebilir ve mobil sağlık uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Bu bağlamda ülkeler büyük bir dönüşümden geçen sağlık sektörüne büyük çaplı yatırımlar yapıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Mili Teknoloji Hamlesi öncülüğünde kendi kendimize yetebilen bir ülke olma yolunda adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. İnşallah akıllı yaşam ve sağlık alanındaki yeni yol haritamızı önümüzdeki yılın başında ilan edeceğiz. Bu sene, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile hemoglobinden aglutinan serumlarına, çocuk felci aşılarından insülin içeren ilaçlara, ultrason cihazından bilgisayarlı tomografi cihazlarına kadar birçok ürünün geliştirilmesi için çağrıya çıktık. Sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağımız hamle programıyla katma değeri yüksek bu ürünlerden yerli ve milli olarak üretebileceklerimizi ülkemizin ürün yelpazesine kazandıracağız. İlaç, sağlık ve medikal sektöründe yer alan Ar-Ge Merkezlerimize sağladığımız muafiyetler 600 milyon lirayı geçti. Hedefimiz zorlu bir pazar olan ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki tekelleşmeye dur diyebilmek. Türkiye olarak tedarik zincirlerinde kendimize yer açmak. Bu hedefi de inşallah nitelikli insan kaynağımız ve kaliteli altyapılarımızla başaracağız." dedi.

Temel atma törenine katılan İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, "Sadece Silivri'miz için değil, sadece İstanbul'umuz için değil, bütün ülke olarak tarihi bir yatırıma şahitlik ediyoruz. Bugün insan sağlığı ile ilgili kan plazma üretimi ile ilgili yine ilk ama bir o kadar da stratejik, bizi dışa bağımlılıktan kurtaran bir yatırım. Bu da Cumhuriyetimizin 98.yılında İstanbul'umuza yapılan ve insanlık adına büyük bir hediye, hayırlı olsun diyoruz. Girişimci ruhumuzu, her zaman için marifet iltifata tabidir, tebrik ediyoruz." dedi.

KAZANCI: "TÜRKİYE'NİN İLAÇTA YERLİLEŞME HAMLESİ ADINA, SAĞLIKTA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAK DEV BİR YATIRIMIN TEMELİNİ ATIYORUZ"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, "Bizler bugün çok heyecanlıyız ve aynı zamanda gururluyuz. Bugün, Türkiye'nin ilaçta yerlileşme hamlesi adına, sağlıkta dışa bağımlılığımızı azaltacak dev bir yatırımın temel atma töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu heyecanımıza ortak olmak üzere buraya geldiğiniz, yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ağustos 2018'de SGK ile Maxicells arasında imzalanan 'Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi Sözleşmesi' kapsamında çalışmalarına başladığımız bu dev ve stratejik projemiz, ilk gün ki azim ve inançla devam etmektedir. Bugün aramızda bulunan ve ağırlamaktan gurur duyduğumuz dünyanın önde gelen teknoloji firmaları, BIOTEST AG ve Camengineer ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

YERLİ PLAZMA İLE 6 MİLYAR TL TASARRUF EDİLECEK

Üretim tesislerinde kan ürünleri antikor yetmezliği, hemofili ve kalıtımsal bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisi ile ağır cerrahi operasyonlar sonrası eksilen kan bileşenlerinin takviyesinde kullanılan ilaçları üretmek ve hasta sahiplerine ulaştırmak için çalışmalar yapılacağını ifade eden Dr. Hakan Kazancı, "Silivri'deki bu arazinin, özel endüstri bölgesi ilan edilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Maxicells'e tahsis edilmesi, projemizin somut başlangıcı olmuştur. 550 milyon euroluk yani yaklaşık 6 milyar Türk Lirasının üzerinde olan bu yatırım hızla yükselmeye başladı. 172 dönüm üzerine, 15 bin metrekare oturumlu, toplam 66 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak olan üretim tesisimizde ilk etapta 400-450 kişi istihdam edilecektir. Bu yatırım tamamlandığında ise tesisimiz kendi alanında Türkiye'de ilk, dünya da ise 13'üncü tesis olacaktır." dedi.

Silivri'de kurulacak olan tesiste içerik olarak 625 bin litre kapasiteli bir tesis planlandığını belirten ve sonrasında bu tesisi 1 milyon litre kapasiteye çıkabilecek şekilde planladıklarını ifade eden Kazancı, "Tesisimizin yapımı sürerken makine ve teçhizatımızı da üretime geçirerek 2023 sene sonunda üretim bandından çıkarmayı planlamaktadır. Tesisimiz üretime geçtiğinde yıllık 6 milyar TL tasarruf sağlamış ve cari açığa da büyük bir darbe vurmuş olacağız. Önceliğimiz iç piyasanın ihtiyacını karşılayarak sonraki aşamalarda bu ürünlerimizi dünyaya ihraç etmektir. Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlık vizyonu ile ilerlediği günümüzde bunun bir parçası olmaktan son derece mutluyuz, gururluyuz." dedi. Tören sonunda tüm protokol sahneye çıkarak butonlara basmak suretiyle yerli plazma üretim tesisinin temelini attı.

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