Türkiye'nin İlk Online SKS Eğitimi Hastanemizde Veriliyor Üniversitemiz Hastanesinde Türkiye'nin ilk online Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) eğitimi veriliyor.

Eğitimlerin, Hastanemizde sağlık hizmet kalitesini arttırdığını belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, "Eğitimlerin, online olarak verilmesi standardize, ulaşılabilir ve ölçülebilir olması sebebiyle avantaj sağlıyor. Ayrıca online eğitimler, pandemi sürecinde sağlık açısından oluşabilecek riskleri de ortadan kaldırıyor. " dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından istenen Üniversitemiz Hastanesi Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen SKS Eğitimleri, 'Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik' doğrultusunda üniversite hastanelerinde, hastane hizmet kalite standartlarının uygulanması için tüm hastane çalışanlarına veriliyor.

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