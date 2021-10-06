Türkiye'nin ilk 'Matematik Parkı' Aydın'da açıldı - Haberler
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Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | Yerel

Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Aydın'da açıldı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı

AYDIN - Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Aydın'da açıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, Efelerli vatandaşların hizmetine girdi. Gençlere Matematik ve bilimi sevdirmek ve bilimle iç içe yetişmelerini sağlamak amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın öncülüğünde hayata geçirilen projede sona gelinirken, park düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'de ilk olacak olan ve adeta Efeler'in çehresini değiştirecek Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nın, Efeler'e hayırlı olmasını diledi.

"Hayatın her alanında matematik var"

Hayatın her alanında matematik ve bilimin olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Seçimlerden önce verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu 5 yıllık görev süremde verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim ama bu parkın ayrı bir önemi var. Bu park bir bilim parkı, matematik parkı. Matematik, tıpla, felsefeyle, milattan binlerce yıl önce herkes tarafından benimsenen bir bilim dalı. Yaşamın her alanında matematik var, matematiksiz hiçbir şeyin olma şansı yok. Matematiği öğrendiğiniz zaman her şeyi kolayca çözümleme şansına sahipsiniz. Bazı ülkeler, yazılım üretme konusunda çok öne geçti. Çünkü o ülkelerde 0 - 5 yaş arasında çocukların matematikle buluşmasına büyük katkı sağladılar ve bugün dünyanın en büyük yazılım üreten ülkeleri arasına girdiler. Biz de bunu yapabiliriz. Eğitime alternatif bir katkı sunmak amacıyla bu parkımızı gerçekleştirdik. Çok emek verdik. İnanın, işçi kardeşlerim gece gündüz çalıştılar. Bir işi ihalesiz yaparak 300 bin liradan fazla miktarın da Efeler Belediyesi'nde kalmasını sağladılar. Yani büyük bir tasarruf sağladılar" dedi.

"Atatürk'ün enerjisi bize yansıdı"

Atatürk'ün matematiğe olan sevgisinin kendilerine yol gösterdiğini vurgulayan Başkan Atay; "Dünyanın ve ülkenin güzel bir yer olmasını istiyoruz ve bunun için geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Eğitimin ve bilimin temeli matematik. Bu park da onların temel eğitimlerine katkı yapmaya yönelik en büyük hizmet diye düşünüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün matematiğe olan sevgi ve enerjisi bizde yansıdı. Çocuklarımıza Matematik Parkı'nı armağan ediyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın buraya bir başka açıdan bakmalarını istiyoruz. Onların buraya bakarken ileride bilim adamı olabilecekleri, Nobel ödülü alabilecekleri duyguları yaşamasını istedik. O nedenle de bu parka Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını verdik" dedi.

"Kapımız sonuna kadar açık"

Matematik ve Bilim Parkı'nı hayata geçirirken arazide bulunan zeytin ağaçların da korunmasını sağladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Atay; "Parkı yaparken burada bulunan zeytin ağaçlarının korunmasını sağladık. Aynı zamanda engelli bireylerin de parktan yararlanabilmesi için her türlü önlemi aldık. Gelecekte ülkeyi yönetecek olan çocuklara bir ışık tutmak, yol göstermek istedik. Bütün öğretmenlerimize, Efeler'deki bütün okullara Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nın kapıları sonuna kadar açık. Bilime katkı yapan bu park hepinize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Atay, konuşmasının ardından parkın açılış kurdelesini, protokol üyeleri ve çocuklar ile birlikte kesti.

Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yanı sıra 21. Dönem DSP Aydın Milletvekili Halit Dikmen, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin ilk Matematik Parkı Aydın'da açıldı

Türkiye'nin ilk Matematik Parkı Aydın'da açıldı

Türkiye'nin ilk Matematik Parkı Aydın'da açıldı

Türkiye'nin ilk
İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Son Dakika Haberleri
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