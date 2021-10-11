Türkiye'nin girişimleri sonucu Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı - Haberler
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Türkiye'nin girişimleri sonucu Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türkiye'nin girişimleri sonucu Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.

Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.

Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi.

Resmi gazetede 8 Ekim'de yayımlanan kararla Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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