TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJI, GELECEK AY SU TUTACAK

YUSUFELİ, ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı. Yer altına inşa edilen santralde elektro mekanik işlemleri süren baraj, gelecek ay su tutmaya başlayacak. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kasım sonu itibarıyla su tutacak baraj, 4 ay sonra da enerji üretmeye başlayacak dedi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. Proje, Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Barajla Antalya ili büyüklüğünde bir kentte 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

7'NCİ KEZ TAŞINACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu ardından çalışmalarla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi.

'İHTİYAÇLARI TESPİT ETTİK

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Doruk, Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında tamamlanan, devam eden ve yapılacak işler konusunda bir koordinasyon toplantısı yaptık. İhtiyaçları tespit ettik. Proje takviminin sağlıklı yürümesi için yapılması gerekenleri etraflıca görüştük. Yusufeli Barajı'nın su tutması ve yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde planlanan hedef takvimimiz var. Çalışmalar bu yönde devam ediyor dedi.

'ÜLKEMİZİN YÜZ AKI OLACAK

Projenin hızlı devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Yıldız da Proje bugünlere kadar geldi artık sonuna yaklaştık, meyvelerini almaya başlayacağız. Dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak, Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin de yüz akı olacak. Çoruh Nehri üzerinde hidroelektrik kapasitesi yüksek ve enerji üreten Muratlı, Borçka, Artvin ve Deriner barajlarımız var. Faaliyete alındığında Yusufeli Barajı da bunlara eklenecek. Baraj su tuttuğunda da ülke ekonomisine ciddi katkılar olacak diye konuştu.

'KASIM SONU SU TUTACAK'

Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin devam ettiğini belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kasım sonu itibarıyla su tutacak baraj, 4 ay sonra da enerji üretmeye başlayacak. Baraj ne kadar erken devreye girerse ülke ekonomisine o kadar katkısı olacak. Baraj bitme noktasına geldi. Yusufeli ilçesinin taşınmasını da iyi programlamak için çalışıyoruz. Barajda nisan ayında elektrik üretmek için çalışmalarımız hazır durumda dedi.