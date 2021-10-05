Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiası - Haberler
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Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Teknoloji
Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiası

Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan açıklama geldi. Yapılan basın açıklamasında; e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı, resmi Twitter hesabından Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiaları hakkında basın açıklaması yaptı.

"VERİ SIZINTI KAYDINA RASTLANMAMIŞTIR"

Dijital veri sızıntısı iddiaları üzerine e-Devlet Kapısı Twitter hesabından yapılan açıklamada "2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır" ifadeleri kaydedildi.

"AZ SAYIDA HESABA ZARARLI YAZILIM SALDIRISI OLDU"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır. Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."

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"Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiası"
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"Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi."

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Haber: Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiası - Haberler
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