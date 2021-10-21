Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Beka Vadisi'ndeki Türkmen köylerini ziyaret etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'ın Beka Vadisi'nde bulunan Türkmen köylerine ziyarette bulundu.

Ulusoy ve beraberindeki heyete, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın da eşlik etti.

Beka Vadisi'ndeki Şeyhmiyye köyüne gelen Ulusoy, buradaki sakinler tarafından açılan Türk bayraklarıyla karşılandı.

Türkmenlerin dertlerini dinleyip taleplerini alan Ulusoy, Beyrut Büyükelçiliği'nin Lübnan'daki tüm Türkmenlerin evi olduğunu, isteyen herkesin kapılarını çalabileceğini aktardı.

Türkiye'nin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi güçlü kurumlarla Lübnan'da hizmetler sunduğunu belirten Ulusoy, soydaşları Türkmenlere başta tarımsal olmak üzere gençlerine gerekli eğitim burslarının sağlanması için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Ulusoy, Şeyhmiyye köyünün ardından, Duris, Nanaiyye ve Addus köylerini de ziyaret etti.

Ayrıca Büyükelçi Ulusoy, Baalbek vilayetinde Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne ait daha önce TİKA tarafından farklı desteklerin sunulduğu tarım ve zirai araştırmalar için kullanılan merkezi ziyaret edip, buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Üniversite merkezinin ardından Ulusoy ve beraberindeki heyet, Baalbek Valisi Beşir Hıdır, Belediye Başkanı Fuat Baluk ve Baalbek Müftüsü Şeyh Halid el-Sulh ile bir araya geldi.

Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde toplam 4 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor.