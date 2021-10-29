Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ve Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun'un ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, İsviçre Türk toplumunun tanınmış simaları katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan Büyükelçi Acarsoy, 1915'ten bu yana İsviçre'de faaliyet gösteren Türkiye Büyükelçiliğine atanan ilk kadın büyükelçi olmaktan ve İsviçre Türk toplumuyla ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'nin 2000 yılında 8 olan kadın büyükelçi sayısı bugün 72'yi bulmuştur" diyen Acarsoy, kadınların tüm büyükelçiler arasındaki oranının yüzde 25 olduğunu aktardı.

Acarsoy, Türk diplomasisinde kadınların yerinin ve öneminin, diğer ülkelere örnek teşkil edecek bir seviyeye ulaştığının altını çizdi.

Büyükelçi Acarsoy, konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak bitirdi.

Zürih Başkonsolosu Uygun ise "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümünü gururla ve sevinçle kutlamak üzere Bern Büyükelçiliğimizin çatısı altında, bu tarihi binada sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Uygun, Zürih Başkonsolosu olarak ilk kez vatandaşların bayramını kutlamanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
MSB'den nostaljik paylaşım

MSB'den nostaljik paylaşım

 Son dakika haberi | Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title