Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel, 97'ncı Doğum Günü Kabri Başında Törenle Anıldı

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel, 97'ncı Doğum Günü Kabri Başında Törenle AnıldıTörene; Isparta Milletvekili Aylin CESUR, Antalya Milletvekili Adil AYDIN, Atabey Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR ile Demirel ailesi katıldı. Ku'ran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı Halil TAŞ tarafından dua edilmesiyle başlayan tören 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman DEMİREL'in Cumhurbaşkanlığı görevi esnasında ülkemize yaptığı görevleri hakkında konuşma ile anıldı. Program Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet