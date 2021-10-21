Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı'nı Misafir Ettik

KONYA (Habermetre) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur ile Kıbrıs Gazisi Gürler Erdağı, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Özkan, nazik ziyareti için Dernek Başkanı Buğur ve Kıbrıs Gazisi Gürler Erdağı'na teşekkür ederek, Gazilerimiz ve Şehit Ailelerimizin Devletimiz için çok önemli olduğunu söyledi.

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