Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı'nı Misafir Ettik - Haberler
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı'nı Misafir Ettik

Habermetre - Haberler | Toplum
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı'nı Misafir Ettik

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur ile Kıbrıs Gazisi Gürler Erdağı, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

KONYA (Habermetre) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur ile Kıbrıs Gazisi Gürler Erdağı, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Özkan, nazik ziyareti için Dernek Başkanı Buğur ve Kıbrıs Gazisi Gürler Erdağı'na teşekkür ederek, Gazilerimiz ve Şehit Ailelerimizin Devletimiz için çok önemli olduğunu söyledi.

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