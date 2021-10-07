Türkiye milli maç ne zaman? Milli maç ne zaman sorusu, Türkiye Norveç maçı kapsamında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Norveç maçı A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki puan durumunda kritik bir öneme sahip olacak. Türkiye ile Norveç, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki kritik maçta kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye milli maç ne zaman? Türkiye milli maç fikstürü

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen milliler, hazırlıklarına 4 Ekim Pazartesi günü başladı. Türkiye Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

BİLET FİYATLARI

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

STEFAN KUNTZ İLE İLK MAÇ

Türkiye A Milli Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk kez bir resmi maçta takımın başında olacak. 58 yaşındaki çalıştırıcı yeni görevine galibiyetle başlamak istiyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Altay Bayındır, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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