Türkiye maçında Çağlar, Ozan ve Orkun maçta yok mu, neden yok? Kadroya alınmadı mı? 8 Ekim Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı mı? Milli maçta Çağlar, Ozan ve Orkun yok mu, kart cezalısı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarında Türkiye-Norveç maçı bugün 8 Ekim Cuma saat 21:45 'de başlayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇINDA ÇAĞLAR, OZAN VE ORKUN MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

A Milli takımımızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bugün maçta forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Maçta henüz ilk 11 açıklanmadı. Fakat muhtemel 11 açıklandı.

Muhtemel 11 şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat (Taylan), Ozan, Hakan, Cengiz, Yusuf Yazıcı (Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz

Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat (Taylan), Ozan, Hakan, Cengiz, Yusuf Yazıcı (Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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