Türkiye maçında Çağlar, Ozan ve Orkun maçta yok mu, neden yok? Kadroya alınmadı mı? 8 Ekim Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı mı?
Türkiye-Norveç maçına az saatler kala kadrolar da belli olmaya başladı. Türkiye'de önemli isimler maçta yer almayacak. Türkiye A Milli takımımızda Erling Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'nün maçta yer almaması futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye maçında Çağlar, Ozan ve Orkun maçta yok mu, neden yok? Kadroya alınmadı mı? 8 Ekim Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı mı? İşte detaylar...
Türkiye maçında Çağlar, Ozan ve Orkun maçta yok mu, neden yok? Kadroya alınmadı mı? 8 Ekim Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı mı? Milli maçta Çağlar, Ozan ve Orkun yok mu, kart cezalısı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarında Türkiye-Norveç maçı bugün 8 Ekim Cuma saat 21:45 'de başlayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
A Milli takımımızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bugün maçta forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.
Maçta henüz ilk 11 açıklanmadı. Fakat muhtemel 11 açıklandı.
Muhtemel 11 şöyle:
- Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat (Taylan), Ozan, Hakan, Cengiz, Yusuf Yazıcı (Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz
- Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha
Maç, İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.