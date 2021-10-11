Türkiye Letonya'yı en son ne zaman yendi? İşte daha önce oynanan Türkiye ile Letonya maçları!

Türkiye ile Letonya arasında oynanan mücadele öncesi Türkiye'ye göre güçsüz olan rakibine karşı genel istatistiklerde düşük başarı göstermesi en çok merak edilen konular arasında yaptı. Maç süresince yapılan araştırmalarda internette en çok "Türkiye Letonya'yı en son ne zaman yendi?" sorusu merak edilmekte. İşte detaylar.

TÜRKİYE LETONYA'YI EN SON NE ZAMAN YENDİ?

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

A Milliler, Letonya ile oynadığı 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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