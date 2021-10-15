Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi?

Türkiye'de iklim konusunda mücadele edenlerin yıllardır talebi olan Paris İklim Anlaşması geçen hafta yürürlüğe girdi. Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliği ile onaylanması büyük bir sevinçle karşılandı. Peki, bundan sonra ne olacak? Türkiye hangi adımları atacak?

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