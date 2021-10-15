Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi?
Türkiye'de iklim konusunda mücadele edenlerin yıllardır talebi olan Paris İklim Anlaşması geçen hafta yürürlüğe girdi.
Türkiye'de iklim konusunda mücadele edenlerin yıllardır talebi olan Paris İklim Anlaşması geçen hafta yürürlüğe girdi. Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliği ile onaylanması büyük bir sevinçle karşılandı. Peki, bundan sonra ne olacak? Türkiye hangi adımları atacak?
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Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi