Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de iklim konusunda mücadele edenlerin yıllardır talebi olan Paris İklim Anlaşması geçen hafta yürürlüğe girdi.

Türkiye'de iklim konusunda mücadele edenlerin yıllardır talebi olan Paris İklim Anlaşması geçen hafta yürürlüğe girdi. Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliği ile onaylanması büyük bir sevinçle karşılandı. Peki, bundan sonra ne olacak? Türkiye hangi adımları atacak?

Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi?
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

 Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Burak Özçivit
Magazin Derya Tuna Okan Bayülgen
Spor Emre Belözoğlu Mesut Özil Stefan Kuntz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:26:00. #1.13#