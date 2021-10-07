Türkiye, Kazakistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke oldu

NUR Türkiye'nin, ABD ve İsviçre'den sonra, Kazakistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke konumuna geldiği bildirildi.

Kazakistan Ulusal Bankasının yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk yarısında ülkeye doğrudan yapılan yabancı yatırım oranı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.

Söz konusu dönemde Kazakistan'a, yabancı ülkelerden 11,1 milyar dolar değerinde yatırım yapıldı.

Bu dönemde Türkiye, Kazakistan'a 388,7 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdi. Böylece, geçen yıla göre, Türkiye'nin Kazakistan'a yaptığı yatırım yüzde 79,9 arttı.

Buna göre, Türkiye, ABD ve İsviçre'den sonra Kazakistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke konumda bulunuyor.

Öte yandan bu yılın ilk çeyreğinde Kazakistan'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında sırasıyla Hollanda, ABD, İsviçre, Rusya, İngiltere, Çin, Belçika, Türkiye, Fransa ile Güney Kore yer aldı.