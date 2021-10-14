2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında Türkiye G grubunda, 12 puanda ve 3. sırada yer alıyor. Milli takımımızın grubundaki takımlar ve sıralamasını haberimizde yer verdik. Merak edilen Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda diye aratılmakta. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Karadağ muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı grup mücadelesi, 16 Kasım 2021'de saat 22.45'de oynanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI İLK 11'LERİ

TÜRKİYE - Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KARADAĞ - Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic.

(Henüz belli değil.) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA? GRUPTA KAÇINCI?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında Türkiye G grubunda, 12 puanda ve 3. sırada yer alıyor. Milli takımımızın grubundaki takımlar ve sıralaması şöyle:

Hollanda : 16 puan

Norveç : 14 puan

Türkiye : 12 puan

Karadağ : 11 puan

Letonya : 5 puan

Cebelitarık : 0 puan

Bu duruma göre Milli takımımız grupta 3. sırada yer alıyor. Kalan maç sayısı ise 3'tür.

Türkiye'nin kalan maçları şöyle:

- Letonya-Türkiye (11 Ekim) (Letonya-Türkiye maçı bugün 11 Ekim Pazartesi günü oynanacak.)

- Türkiye-Cebelitarık (13 Kasım)

- Karadağ-Türkiye (16 Kasım)

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