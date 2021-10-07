Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Trabzon'da derse katıldı

TRABZON (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin dersine katılarak "insan hakları" konusunda eğitim verdi.

Kılıç, Hukuk Fakültesinin eğitim öğretim yılının ilk ders konusunun oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

Hukuk eğitimi alan öğrencilerin "üniversite nedir?" konusunda araştırma yapmaları gerektiğini vurgulayan Kılıç, özellikle birinci sınıf öğrencilerinin bunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Kılıç, öğrencilik kadar kıymetli ve değerli bir şey olmadığını ifade ederek "Kıymetini bilin ve sonuna kadar da yaşayın. İnsanın zihninin formasyonunun gerçekleştiği zamanlardan bir tanesi ama önemli kurucu zamanlardan bir tanesi, tabii ki sonrasında düşünceler değişiyor, zamanın akışı içerisinde buna da insan olarak açığız." dedi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da ders öncesi amfide yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin insanları kişisel ve toplumsal hayatta derinden etkilediğini söyledi.

Üniversitelerin üç dönemdir çevrim içi olarak eğitime devam ettiğini hatırlatan Aşıkkutlu, "Eğitim öğretim süreçlerinin ardından önemli ölçüde yüz yüze eğitimde başladığımız bu akademik yılın hepimiz için hayırlı, sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Aşıkkutlu, eğitim öğretim yılının ilk dersinin konusunu "insan hakları" olarak belirlediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere hak, insanların hukuk düzeni tarafından korunan hürriyetleri olarak tanımlanmaktadır. Hukuk düzeninin yasaklamadığı, insan fiilleri arasından hukukun korumaya değer gördüğü insan hakları felsefi, ahlaki temelleri bulunan, bununla birlikte siyasal işleme sahip keyfiliğin sınırlanmasını amaçlayan bir olgu olarak belirginleştirmiştir."