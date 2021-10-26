Türkiye ile INTERPOL arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin kanun Resmi Gazete'de - Haberler
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Türkiye ile INTERPOL arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin kanun Resmi Gazete'de

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Türkiye ile INTERPOL arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Türkiye ile INTERPOL arasında imzalanan anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye ile INTERPOL arasında imzalanan anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL Arasında 2021 Yılında İstanbul'da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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