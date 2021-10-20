TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Türkiye Emekli Astsubaylar Dernegi Aydin Subesi Kadin Kollari, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Aydin Subesi Kadin Kollari Baskani Nalan Çiftçi ve yönetimi katildi.

Ordumuza hizmet eden kahraman Türk askerlerinin ve ailelerinin yasam boyunca el üstünde tutulmasi gerektigine vurgu yapan Baskan Çerçioglu, yapilan ziyaretten duydugu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Türkiye Emekli Astsubaylar Dernegi Aydin Subesi Kadin Kollarina tesekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri