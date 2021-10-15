Türkiye'den Taleban Yönetimine Tavsiyeler
7 kişilik Taleban heyetini Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldıklarını ve Türkiye olarak düşüncelerini paylaştıklarını kaydetti.
7 kişilik Taleban heyetini Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldıklarını ve Türkiye olarak düşüncelerini paylaştıklarını kaydetti.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması
Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.