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Türkiye'den Taleban Yönetimine Tavsiyeler

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7 kişilik Taleban heyetini Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldıklarını ve Türkiye olarak düşüncelerini paylaştıklarını kaydetti.

7 kişilik Taleban heyetini Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldıklarını ve Türkiye olarak düşüncelerini paylaştıklarını kaydetti.

Türkiye'den Taleban Yönetimine Tavsiyeler
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

 Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

 Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.
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Haber: Türkiye'den Taleban Yönetimine Tavsiyeler - Haberler
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