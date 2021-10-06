Türkiye'den Libya'nın düzensiz göçle mücadelesine bot ve malzeme desteği

TÜRK Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca Libya'nın düzensiz göçle mücadelesine katkı sağlamak üzere Libya Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bot ve bakım malzemesi hibe edilerek, personele de eğitim verildi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın yeniden yapılandırılması kapsamında Libya'ya desteğini sürdürüyor. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kıyı Güvenliği Genel Yönetimi arasındaki iş birliği faaliyetleri kapsamında bot ve malzeme desteği sağlandı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan 9 metre boyunda, kapalı kabinli, dıştan takma motorlu 2 bot ile 2 yedek motor ve bakım malzemesi, Libya'nın düzensiz göçle mücadelesini güçlendirmek amacıyla Libya Kıyı Güvenliği Genel Yönetimi'ne hibe edildi. Libya Sahil Güvenlik botlarında görev yapan personele onarım yöntemleri ile bakım ve idame esasları hakkında da eğitim verildi.

Ayrıca Libya Sahil Güvenlik Teşkilatı'na sürekli destek sağlamak ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyonu temin etmek üzere danışman-koordinatör personel görevlendirilmesi de yapıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri