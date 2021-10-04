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Türkiye'de tıp eğitimi vaadiyle dolandırıldığını iddia eden yabancı uyruklu gençlerden suç duyurusu

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
Türkiye'de tıp eğitimi vaadiyle dolandırıldığını iddia eden yabancı uyruklu gençlerden suç duyurusu

Tıp fakültesinde öğrenim görme vaadiyle Türkiye'ye getirilen Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu grup, kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri yabancı uyruklu 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tıp fakültesinde öğrenim görme vaadiyle Türkiye'ye getirilen Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu grup, kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri yabancı uyruklu 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç Duyurusu dilekçesine göre Ankara'da 3 ay önce kurulan şirket, İsveç hükümetinin Türkiye'de tıp öğrenimi görecek yabancı uyruklu öğrencilere burs vereceğini duyurdu.

Ardından Türkiye'deki tıp fakültesine kaydını yapmak isteyen bazı gençlerden 10'ar bin dolar alan şirket yetkilileri, bu şekilde Türkiye'ye gelecekler için kısa süreliğine kalabilecekleri yer temin etti.

Kiralık evlere 5'er kişilik gruplar halinde yerleştirilen gençler, üniversitelerin kayıt süreleri sona erince dolandırıldıklarını anladı.

Bunlardan 32'si avukatları aracılığıyla şirket yetkilileri Irak uyruklu Faisal Ali İsmail Suleman, Lokman Muhammed Suleyman ile Ürdün vatandaşı Haitham Abdallah Dhib hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi'nin önünde açıklama yapan avukat Mehmet Emin Bozyiğit, Filistin, Tunus, Suriye ve Ürdünlü 178 kişinin Türkiye'de tıp öğrenimi görme vaadiyle dolandırıldığını söyledi.

Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Bozyiğit, "Şirket yöneticileri, İsveç hükümetinin vereceği bursla 10 bin dolar karşılığında yabancı uyruklu öğrencilere tıp fakültesini 6 yıl boyunca okutma vaadinde bulunmuşlar. Bununla ilgili basit bir sözleşme hazırlayıp öğrencilere ve ailelerine imzalatmışlar. Bu şekilde dolandırılan 178 kişi var ve sayı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Şirket yetkililerinin öğrencilerden yaklaşık 2 milyon dolar topladığını öne süren Bozyiğit, Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve Bursa'da da benzer olayların yaşandığını sözlerine ekledi.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri
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