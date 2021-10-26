Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile hayata geçirilen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen "Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı - İMEP)" kapsamında 1. Çırak Öğrenci Forumu 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İMEP kapsamında gerçekleştirilecek olan Çırak Öğrenci Forumları ile çırakların ilgi alanları dahilindeki eğitimlere katılarak kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olunması ve bu çalışmaları eğlenerek yapabilecekleri etkinliklerin olduğu bir ortam sunulması hedefleniyor.

Çırak Öğrenci Forumları için İMEP'e dahil olan 36 mesleki ve teknik eğitim kurumunun her birinden 2 lider çırak öğrenci belirlendi. Bu süreçte lider çırak öğrencilere her okuldan 1 lider öğretmen ve toplamda 13 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden birer proje sorumlusu destek oluyor ve rehberlik ediyor.

Söz konusu etkinliğine özel bir dijital platformda düzenlenen 1. Çırak Öğrenci Forumu açılış programında MEB MTEGM İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, TESK Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Özkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Aracı (FRIT) Bölümü Başkan Yardımcısı Dimitrina Karayotova ve Expertise France adına İstikrar ve Dayanıklılık Birimi Başkanı Laurent Marion çırak öğrencilere seslendi. .

Bu platforma çevrim içi katılan 72 çırak öğrenci eğitim süreçlerindeki zorlukları ve fırsatları tartıştı, uzman eğitmenler eşliğinde uyuşmazlık yönetimi ve iletişimdeki temel prensipleri irdeledi, platform içinde eğlenceli etkinliklere katıldı ve geleceğe yönelik eylem planı oluşturdu.

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