TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR - Haberler
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TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FIRAT Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen, Türkiye'de görülen ve odun dokusunda beslenen, 'toz çıkaran kın kanatlı böcek' grubu ailesinden 'Xylopertha Reflexicauda' böceğinin görüldüğünü söyledi.

GAZİANTEP (DHA) - FIRAT Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen, Türkiye'de görülen ve odun dokusunda beslenen, 'toz çıkaran kın kanatlı böcek' grubu ailesinden 'Xylopertha Reflexicauda' böceğinin görüldüğünü söyledi. Özgen, 5 yıl süren çalışma sonucunda böceğin dut, Antep Fıstığı, incir ağaçlarına zarar verdiğini tespit ettik dedi.

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen ve Entomolog Araştırmacı Jiri Hava, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 'toz çıkaran kın kanatlı böcek' olarak bilinen 'Xylopertha Reflexicauda' böceğini gördü. Powder Coleoptera sınıfındaki Bostrichidae familyasından olan zararlı böcek, daha önce İran, Irak, Yunanistan ve İsrail'de tespit edilirken Türkiye'de ilk kez görüldü. Daha önceki çalışmalarla dut ve Antep Fıstığı ağaçlarına zararı olduğu ortaya konan böceğin Dünya'da ilk kez İncir ağaçlarına da zarar verdiği tespit edildi. 5 yıl süren çalışma yıl içerisinde Amerika'nın ünlü dergilerinden Entomolojical News dergisinde de yayınlacak. İlerleyen zamanlarda böceğin zarar durumu ve mücadelesine yönelik çalışmalar da netlik kazanacak.

'TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR TÜR'

Prof. Dr. İnanç Özgen, Xylopertha Reflexicauda türümüz Türkiye için yeni bir tür. Aynı zamanda Dünya incir ağacı için yeni tespit edilen bir tür. İncirde daha önce zarar yaptığı ile ilgili bir kayıt yok. Daha önce İran, Irak, Yunanistan ve İsrail'de tespit edilmiş. Dut ve Antep Fıstığı ağaçlarında zararlı olduğu daha önceki çalışmalarla ortaya konmuş. Çalışmamız 5 yıllık bir çalışma. Çek Cumhuriyeti'nden entomolog araştırmacı Jiri Hava ile bu çalışmayı yürüttük. Önümüzdeki süreçte bu türün zarar durumu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. Bu yıl itibarı ile Amerika'nın ünlü dergilerinden Entomolojical News dergisinde de yayınımız yayınlanacak dedi.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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