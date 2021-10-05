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Türkiye'de Hayvanseverler Yasayı Yeterli Bulmuyor

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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunanlar, her yıl 4 Ekim'de dünyanın dört bir yanında bir araya geliyor.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunanlar, her yıl 4 Ekim'de dünyanın dört bir yanında bir araya geliyor. Türkiye'de hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Temmuz'da yapılan düzenlemeleri yeterli bulmuyor

Türkiye'de Hayvanseverler Yasayı Yeterli Bulmuyor
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