Türkiye'de Hayvanseverler Yasayı Yeterli Bulmuyor

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunanlar, her yıl 4 Ekim'de dünyanın dört bir yanında bir araya geliyor. Türkiye'de hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Temmuz'da yapılan düzenlemeleri yeterli bulmuyor

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