"Türkiye'de E-Ticaret Sektörü Pandemide 66% Büyüdü"
İstanbul'u dünyanın önemli e-ticaret merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 21 Ekim'de İstanbul'da yapılacak World E-Commerce Forum öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'u dünyanın önemli e-ticaret merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 21 Ekim'de İstanbul'da yapılacak World E-Commerce Forum öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, pandeminin etkisiyle e-ticaret sektöründe patlama yaşandığına dikkat çekildi
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı
Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...