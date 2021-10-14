Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı

Ülke genelinde ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 14 milyar 483 milyon 486 bin 736 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İSTANBUL (AA) - Ülke genelinde ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 14 milyar 483 milyon 486 bin 736 lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, eylül ayında 316 bin 818 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Ağustos ayındaki 307 bin 980 gayrimenkul satış işlemi ile gayrimenkul satış işlemleri sayısında, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,86 oranında artış görüldü.

Bu satış işlemlerinden eylül ayında 2 milyar 209 milyon 892 bin 290 lira tapu harcı geliri sağlandı.

En çok satış işlemi yapılan il İstanbul

Ülke genelinde, ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 14 milyar 483 milyon 486 bin 736 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Bu işlemlerden 919 bin 972'sini konut, 375 bin 986'sını arsa, 573 bin 982'sini tarla, 93 bin 649'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

En çok işlem yapılan iller arasında İstanbul 265 bin 419 satışla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 141 bin 698 ile Ankara, 98 bin 330 ile İzmir, 76 bin 486 ile Antalya, 71 bin 782 ile Konya, 71 bin 449 ile Bursa takip etti.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

 Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Ezgi Mola Seda Sayan Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Caner Erkin Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:31:30. #1.12#