Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak - Haberler
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Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Türkiye'de 65 yaş üstündekilere özel acil servis kurulacak

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER) hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen proje kapsamında, Türkiye'de 65 yaş üstündeki vatandaşlar için acil servisler oluşturulacak.

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER) hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen proje kapsamında, Türkiye'de 65 yaş üstündeki vatandaşlar için acil servisler oluşturulacak.

ATUDER, yaşlıların acil servislerdeki tedavilerine yönelik Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME) (Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis) Projesi hazırladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ortak olduğu proje, Avrupa Birliğince kabul edilerek destek aldı.

Sadece 65 yaş üstündekilere yönelik acil servislerin kurulmasını öngören projenin, Türkiye'de ilk defa uygulanması ve model oluşturması hedefleniyor.

ATUDER Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, AA muhabirine, acil tıp alanında 30 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin acil tıpta öncü ülkelerden birisi olduğunu, birçok ülkeye liderlik yaptığını anlatan Cander, acil tıbbın doğumdan ölüme kadar herkesin hayatında önemli olduğunu belirtti.

Bunun için acil tıbbın bilimsel gelişiminin önemine işaret eden Cander, 65 yaş üstündeki vatandaşlar için hazırladıkları projelerinin, AB tarafından kabul edilerek, 250 proje içinde 39. seçildiğini dile getirdi.

"Projemiz Avrupa'da çok ilgi gördü"

Projeyle 65 yaş üzerindeki bireylere yönelik model bir geriatrik (yaşlı hasta bilimi) acil servis geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Cander, hastane öncesi 112 acil sağlık hizmetinden başlamak üzere, geriatrik yaş grubu hastaların acil serviste bakım süreçlerini ve standartlarını geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Projenin yaşlılar için başka bir acil servis sistemini hedeflediğine değinen Cander, şöyle devam etti:

"Yaşlı nüfus giderek artıyor. Onların çalışmaları farklı. Proje ekibinde, Romanya ve İspanya da var. Ekibimiz bu hafta içinde İspanya'ya gidecek. İspanya'da ilk eğitimler yapılacak. Sonra Türkiye'de pilot bölge uygulamasıyla yaşlılar için yeni bir acil servis dizaynı yapıyoruz. Bu projemiz Avrupa'da çok ilgi gördü. Avrupa Birliği projeleri içinde destek aldı. Dünyada böyle bir uygulama yok. Türkiye'de başlangıç uygulamasını yapıyoruz. Pilot bölgeler seçilecek, acil servislerde entegrasyonu belirlenecek. Sadece yaşlılara odaklanılmış bir acil servis olacak."

Cander, acillerin, sağlık sisteminin adeta yönetim merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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