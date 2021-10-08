Türkiye'de 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Türkiye'de 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Türkiye'de 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 167 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,16, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,69 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 363 bin 453 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

 İki doz Kovid-19 aşısı uygulanmasında mavi kategoriye ulaşan il sayısı 24 oldu

İki doz Kovid-19 aşısı uygulanmasında mavi kategoriye ulaşan il sayısı 24 oldu
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