Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk sunma törenine Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim'in yanısıra, il protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet