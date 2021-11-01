Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları - Haberler
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunma törenine Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim'in yanısıra, il protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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