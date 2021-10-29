Türkiye Cumhuriyeti Devleti İlelebet Payidar Kalacaktır.

KARABÜK (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilimizde büyük bir coşku ile kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kent Meydanında düzenlenen törene; Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürsel Akın, İl Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Gaziler, muhtarlar, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker'in halkımızın, protokolün ve öğrencilerimizin bayramını kutlamasının ardından tören saygı duruşu ve Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

Başta Cumhuriyetimizin banisi, kurtuluş savaşımızın muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ederek konuşmasına başlayan Vali Fuat Gürel;

"Değerli Karabüklüler,

Bugün hep birlikte buradayız, sadece burada değil, memleketin her köşesindeyiz, kadını erkeği, genci yaşlısı elimizde bayraklarla sokaklardayız, meydanlardayız.

Şanlı tarihimiz boyunca esarete boyun eğmemiş, İstiklal ve İstikbali uğuruna, eşi ve benzeri görülmemiş nice zaferlere imza atmış Aziz Milletimizin bundan bir asır önce yazdığı İstiklal destanının dönüm noktası, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıl dönümünü Cumhuriyet Kenti Karabük'te birlik, dirlik ve beraberlik içinde kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Cumhuriyet, her türlü zorluğa, güçlüğe rağmen, Atamızın önderliğinde, milletimizin inandığı yolda, Bayrağını yere düşürmeyenlerin destanıdır. Bugün, bizlere bu sevinci, coşkuyu miras bırakan kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum.

İstiklal Harbindeki aynı azim ve kararlılıkla bugün de sınırlarımızı bekleyen milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan kahramanlarımıza selam olsun,

Dünyanın her yerinde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren, başarıdan başarıya koşan gençlerimize, sporcularımıza, bilim insanlarımıza, kültür ve sanat elçilerimize, iş insanlarımıza selam olsun, kor ateşler başında çeliğe şekil veren işçilerimize selam olsun, Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz genç nesilleri geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize selam olsun, günün ilk saatlerinden itibaren tarlasında, bağında bahçesinde, emek emek çalışan, hasat yapan eli nasırlı çiftçilerimize selam olsun, ülkemizi ilmek ilmek işleyen, yollar, köprüler, barajlar, helikopterler, insansız hava araçları ve birçok teknik ve teknolojik araçlarımızı üreten azimli mühendislerimize selam olsun, kadını erkeği ile genci yaşlısı ile Cumhuriyetimizi kuran, geliştiren, onu muassır medeniyetler seviyesine ulaştıran Aziz Milletimize selam olsun.

Kıymetli Karabüklüler, Sevgili Gençler,

Cumhuriyetimizin temelinde ve günümüze gelişinde, ecdadımızın göz nuru var, emeği var, alınteri var, şehitlerimizin kanı var, gençlerimizin hayalleri ve umutları var.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında kadim kültürümüzden, köklü devlet anlayışımızdan, temeline sevgiyi, saygıyı, adaleti ve insanlığı almış, değerlerimizle bezenmiş demokrasi anlayışımızla, milletimizin ali hedeflerine emin adımlarla ilerlemenin, tüm dünyaya umut olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Sevgili Gençler,

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk onu yükseltecek ve yüceltecek sizsiniz" veciz sözlerinin, sizlerin azim, kararlılık ve çalışkanlığınızla gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Asil Milletimiz şanlı tarihi boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelesini birçok engeli aşarak yılmadan, usanmadan ve hep ufuklara bakarak güçlü bir irade, azim ve sebat göstererek başarıyla sürdürmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle "Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar, milletimizi İstiklal ve İstikbal davasından döndürmek bir yana tam tersine azmini bilemiştir. "

Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde de Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz tüm güç ve imkanlarıyla milletimizin değerlerine halel getirmeye kalkışanların kötü emellerini boşa çıkarmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; siz saygıdeğer hemşehrilerimin nezdinde tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların Aziz Emanetlerine, Kahraman Gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. "diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyet" konulu şiir okuma yarışmasında birinci olan 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Timirli şiirini okurken ve Kompozisyon yarışması birincisi Kardemir Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Seda Yaman kompozisyonunu okudu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Şehit Umut Aytekin Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu öğrencilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karabük Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları gösterilerinin ardından TED Karabük Koleji Özel Okullarının hazırlamış olduğu "Umuda Uyanış Cumhuriyet" adlı program ile devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Belediye Başkan Vekili Seher Berker tarafından şiir, kompozisyon ve spor branşlarında düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ve sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından Tören Geçişi ile sona erdi.

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