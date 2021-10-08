Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camide bugün (8 Ekim) cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Seren Serengil
Spor Abdullah Avcı Fatih Terim Ali Koç Şans Oyunları
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Süleyman Soylu Rüya Tabirleri Hasan Doğan Donald Trump Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:09:10. #1.12#