Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Haberler
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Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide bugün cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'nde, cuma namazı esnasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' (2)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)

 Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü

Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü
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