Türkiye, Afganistan'a 33 ton gıda yardımı ulaştırdı - Haberler
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Türkiye, Afganistan'a 33 ton gıda yardımı ulaştırdı

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Türkiye, Afganistan'a 33 ton gıda yardımı ulaştırdı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye'nin Afganistan'a 33 ton gıda yardımı ulaştırdığını belirterek, "Türk Kızılay ve diğer Türk kurumlarının Afganistan'a yardımı devam edecektir.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye'nin Afganistan'a 33 ton gıda yardımı ulaştırdığını belirterek, "Türk Kızılay ve diğer Türk kurumlarının Afganistan'a yardımı devam edecektir. Bu bir insanlık görevidir." dedi.

Erginay, Türk Kızılayın başkent Kabil'de Afgan Kızılayına gıda yardımı teslimatı töreninde konuştu.

Türkiye'nin Afgan halkına yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Erginay, "Türk Kızılay ve diğer Türk kurumlarının Afganistan ve Afgan halkına yardımı devam edecektir. Bu bir insanlık görevidir." dedi.

Erginay, Türk Kızılayı aracılığıyla Afgan halkına daha önce de yardımlar yapıldığını belirterek, daha önceki yardımları yerlerinden edilmiş insanlara yönlendirdiklerini açıkladı.

Bir insanlık görevi olarak tüm dünya ülkelerini Afganistan'a insani yardım çalışmalarına katılmaya davet eden Erginay, şunları söyledi:

"Bugünkü yardımımız yeni bir aşamadır, daha büyük bir miktarda toplam 33 ton gıda yardımı sağlamış bulunuyoruz. Bu yardım çalışmasında, 16 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 2 bin koli dağıtımı yapılacaktır. Bu yardımı Türk Kızılay aracılığıyla sağladık. Afganistan Kızılayının desteğiyle bu yardımın dağıtımı gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki günler kış. Kışa yönelik yardımlarımız ve gıda yardımlarımız da olacaktır."

"Türkiye yardım elini uzatmıştır"

Erginay, Afgan halkının sadece devlet yönetimindeki geçiş dönemi nedeniyle değil, kuraklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi doğal afetler nedeniyle de uzun yıllardır mağduriyet yaşadığına işaret ederek, "Bu mağduriyeti gidermek için Türkiye, yardım elini uzatmıştır. Türkiye yardımlarını sadece Kızılay gibi resmi kurumlarla değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da ülkenin dört bir tarafına ulaştırmaktadır. Önemli olan bu zor dönemde Afgan halkının mağduriyetini hafifletmektir." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Erginay, insani yardım çalışmalarında iş birliğinden dolayı Afgan Kızılayına teşekkür etti.

"İnsani kriz yükselmekte"

Afganistan Kızılay Başkanı Sıbgatullah Kureyşi ise Türk Kızılayının yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kureyşi, "Afganistan savaştan yeni çıktı. İnsani kriz büyümekte. Ülke genelinde kuraklık ve ekonomik sorunlar nedeniyle zarar gören insan sayısı 19 ila 25 milyon kişi arasındadır. Dost ve kardeş ülke Türkiye ve Türk Kızılayından isteğimiz yardımların devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Afganistan Sorumlusu Mahfuzullah Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının daha önceki yıllarda da Afganistan'da yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, ülkede 2018'den bu yana Türk Kızılayının resmi ofisinin bulunduğunu söyledi.

Mahfuz, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine güçlü bir şekilde yardım etmeye devam edeceklerini belirterek, "Afgan Kızılayıyla iş birliği halinde ülkenin her bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu gelen yardımları Kabil'in yanı sıra Celal Abad ve Gazni'de dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Yoldaş, kış yaklaşırken kışlık giysi ve gıda kolisi faaliyetlerinin de gündemlerinde yer aldığını kaydetti.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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