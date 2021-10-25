Türkiye Aerobik Cimnastik Şampiyonasına Manisa BBSK Damgası

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı sporcuları, Manisa'da düzenlenen

Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında 11 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 21 madalya kazandılar.

Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Manisa'da Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Şampiyonaya; Yıldızlar(12-14 Yaş), Gençler(15-17 Yaş) ve Büyükler 18+ yaş kategorilerinde katılım sağlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150'yi aşkın sporcunun yer aldığı şampiyonada Manisa BBSK sporcuları müsabakalara damgasını vurdu. Şampiyonada fırtına gibi esen cimnastikçilerimizmadalyalara ve kupalara ambargo koydu.

Müsabakalar sonucunda elde edilen başarılar;

15-17 yaş kategorisi tek erkekler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcularımız Okay Arsan Türkiye Şampiyonu olurken, Göktürk Balcı Türkiye ikincisi oldu. 15-17 yaş kategorisi tek kadınlar kategorisinde Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu olurken, Sudenur Şahin de Türkiye ikinciliği elde etti. 15-17 yaş kategorisi çiftler müsabakalarında sporcularımız Şimal Seyman-Okay Arsan Türkiye Şampiyonu oldular. 15-17 yaş Trio kategorisinde de Şimal Seyman-Okay Arsan-Göktürk Balcı, Türkiye Şampiyonluğunu kazandılar. Alınan bu sonuçların ardından 15-17 yaş takımlar şampiyonu kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonu oldu.

12-14 yaş trio kategorisinde Manisa BBSK sporcuları Ömür Günay-Selin Özermiş-Yudum Atan, Türkiye ikinciliği elde ederken,12-14 yaş kategorisi tek kadınlar kategorisinde Selin Özermiş, Türkiye ikincisi oldu. Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

12-14 yaş kategorisi takımlar şampiyonluğunda da Manisa BBSK, Türkiye 2.si olmayı başardı.

Sporcularımız 2022'ye Hazır

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasına başarılarıyla damga vuran sporcularımızın ışıl ışıl parladığını belirterek, "Şampiyonada 11 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplam 21 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız yılın son şampiyonasında aldıkları sonuçlarla müsabakalara damgalarını vurdular. 2022 yılında yapılacak olan ulusal ve uluslararası turnuvalara hazır olduklarının mesajını veren sporcularımızla gurur duyduk. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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