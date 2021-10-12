Türkiye-AB Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Sn. @YlvaJohansson'un başkanlıklarında;Türkiye-AB Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında 1. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/8OAWKRJzqk— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 12, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Sn. @YlvaJohansson'un başkanlıklarında;
Türkiye-AB Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında 1. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/8OAWKRJzqk
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 12, 2021
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