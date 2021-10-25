Türkiye 10 Büyükelçiyi 'İstenmeyen Adam' İlan Edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söyledi
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