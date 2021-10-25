Türkiye 10 Büyükelçiyi 'İstenmeyen Adam' İlan Edecek - Haberler
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Türkiye 10 Büyükelçiyi 'İstenmeyen Adam' İlan Edecek

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söyledi

Türkiye 10 Büyükelçiyi 'İstenmeyen Adam' İlan Edecek
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(10 büyükelçinin Kavala açıklaması) Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Kavala açıklaması) Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler.
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