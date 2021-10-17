Turkish Open Dünya Kupası Statüsü Aldı 17-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 40

Her yıl ülkemizde düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Turkish Open bugün itibariyle WAKO IF tarafından alınan karar gereğince Dünya Kupası statüsüne yükselmiştir. Ülkemize, milletimize ve büyük Kick Boks ailesine hayırlı olsun.

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