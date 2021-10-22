Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı (2) - Haberler
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Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı (2)

AA - Haberler | Güncel

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.

Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.

Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı (2)

Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı (2)

Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı (2)

Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı (2)
AA - Son Dakika Haberleri
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

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