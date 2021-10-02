Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu - Haberler
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Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Haberler | Güncel

- Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton balığa el konuldu.

SİNOP (İHA) - - Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton balığa el konuldu.

İhbar üzerine harekete geçen Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ile koordineli olarak iki farklı araçta denetim gerçekleştirdi.

Helaldı Limanı'nda teknelerden araçlara yüklenen balıklarda yapılan incelemede, yaklaşık 5 ton yasal boy sınırlarının altında istavrit balığı tespit edildi. Ekipler tarafından balıklara el konulurken, tespit edilen balıkçı teknelerine idari para cezası uygulandı.

El koyulan 5 ton istavrit balığı kanunlar çerçevesinde usülüne uygun bir şekilde imha edildi.

Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu

Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu

Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu

Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu
İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkeli'de yasal boyutun altındaki 5 ton balığa el konuldu - Haberler
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