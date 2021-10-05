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Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, ilçe ve köylerdeki camilerde görev yapan imam hatipleri ile emekli din görevlilerine ziyaret gerçekleştirerek, çiçek takdim etti.

İlçe Müftüsü Kömürcü, aynı zamanda vefat eden din görevlilerini kabri başında ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında, 7 Ekim'de akşam ile yatsı namazı vakti arasında vefat eden din görevlilerinin ruhları için Mevlid-i Şerif okutulacak. - SİNOP

Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Türkeli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

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