Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa, uluslararası şiir şöleniyle anılacak

KIRŞEHİR (AA) - Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa, Kırşehir'de düzenlenecek uluslararası şiir şöleniyle anılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, yazılı açıklamasında, Valiliğin desteğiyle Kırşehir Kent Konseyi ile organize ettikleri Uluslararası 10. Aşık Paşa Şiir Şöleni'nin 5 ve 6 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Şölende 13. yüzyılda eserlerini Türkçe yazan, Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa'yı anmayı amaçladıklarını vurgulayan Çalışır, "Türkçenin zengin şiir varlığını geçmişi ve bugünüyle gündemde tutmayı, dünyada Türkçe yazan şairleri bir araya getirmeyi, farklı Türk lehçelerinin şiir zenginliğini ortaya koyarak müşterek edebiyat zeminimize dikkati çekmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl da Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması, şenliğimize ayrı bir güzellik katıyor." ifadelerini kullandı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki şölene Türkiye, Azerbaycan, Irak ve Kırım'dan 18 şair ile yazarın katılacağını belirten Çalışır, şölende şiirlerin seslendirileceğini, Ustalar Müzik Oyun Topluluğu ve Zülüf Müzik Grubunun da dinleti sunacağını kaydetti.

Çalışır, şölenin ikinci gününde il merkezi ile Mucur ve Kaman ilçelerindeki tarihi mekanların ziyaret edileceğini bildirdi.

Haberi Kaydet