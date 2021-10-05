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Turkcell, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası'nı kullanıcılarıyla kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Turkcell, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası'nı kullanıcılarıyla kutluyor

Turkcell, müşteri deneyimi odaklı uluslararası birçok şirketin yarıştığı European Customer Centricity Awards'da 'Müşteri Odaklı Kültür' kategorisinde birinciliğin sahibi oldu.

Turkcell, müşteri deneyimi odaklı uluslararası birçok şirketin yarıştığı European Customer Centricity Awards'da 'Müşteri Odaklı Kültür' kategorisinde birinciliğin sahibi oldu. Operatör, tüm dünyada Ekim ayının ilk haftasında kutlanan 'Müşteri Deneyimi Haftası'nı bu yıl da kullanıcılarıyla kutluyor.

Müşteri odaklı kültür dönüşümü 'Müşteri Hareketi Programı' ile müşterilerine birçok imkan sunan Turkcell, bu alanda yaptığı çalışmalarla son olarak dünyanın en prestijli ödüllerinden olan European Customer Centricity Awards'da 'Müşteri Odaklı Kültür' kategorisinde birinciliğin sahibi oldu. Operatör, bu yıl tüm dünyada 4-8 Ekim tarihleri arasında kutlanan Müşteri Deneyimi Haftası'nda kullanıcılarına birbirinden özel sürprizler hazırladığını duyurdu.

Hafta boyunca etkinlikler sürecek

Verilen bilgiye göre, Müşteri Deneyimi Haftası kapsamında 6 Ekim Çarşamba günü 'Salla Kazan' yapan tüm Turkcell müşterileri ek sallama hakkıyla GB hediyesi kazanacak. Ayrıca 'Evde Hizmet' kapsamında evlerinden hizmet alan yaşlı ve engelli müşterilere hediye çekleri sunulacak. Online kanallardan ve mağazalardan hizmet alanlar da çeşitli sürprizlerle karşılanacak.

Operatörün başlattığı 'Müşteri Hareketi Programı' kapsamında müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için bugüne kadar 100'ün üzerinde özel proje geliştirdiklerini belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon şunları söyledi: " Şirketimiz, müşteri deneyimi alanında uzun yıllardır yatırım yapan, müşterilerini dinleyip onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan, bunu yaparken de Turkcell teknolojisinin gücünü deneyimde hep lider olmak için kullanan bir marka. Bu kültürü yaşatmak için şirketimizde başlattığımız 'Müşteri Hareketi Programı' ile öncelikle müşteri deneyimini tasarlamanın ve yaşatmanın sadece müşteri deneyimi ekiplerinin işi olmadığını, görev tanımından bağımsız tüm Turkcell çalışanlarının müşteri odaklı kültür dönüşümünün öncüleri olduğunu benimsedik. Burada ana amacımız güçlü teknolojik altyapımızla temel deneyim stratejimiz olan müşterilerimizi güvende, değerli ve mutlu hissettirmek. Geldiğimiz noktada müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler ve uluslararası alanda aldığımız ödüllerle şirket içinde başlattığımız bu hareketin oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de müşterilerimizi dinlemeye devam ederek ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunmayı sürdüreceğiz."

Müşteri odaklı çalışma ödül getirdi

Verilen bilgiye göre, operatördeki tüm çalışanları kapsayacak şekilde tasarlanan 'Müşteri Hareketi Programı'nda öncelikle üst düzey yöneticilerden oluşan bir yönlendirme komitesi oluşturuldu. Ardından her kademeden çalışanın gönüllü olarak yer aldığı programda bugüne kadar 500'ün üzerinde Turkcell çalışanı çeşitli müşteri deneyimi projelerinde görev aldı.

Operatör, müşteriyi odağına alan bakış açısıyla bugüne kadar birçok uluslararası ödüle de layık bulundu. Son olarak müşteri deneyimi dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olan European Customer Centricity Awards'da bu yıl 'Müşteri Odaklı Kültür' kategorisinde birinciliği elde etti. - İSTANBUL

Turkcell, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası'nı kullanıcılarıyla kutluyor

Turkcell, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası'nı kullanıcılarıyla kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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