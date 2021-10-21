Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Vatandaşların Hizmetinde

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Eylül'den itibaren hizmet vermeye başlayan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi birçok farklı alanda vatandaşlara hizmet veriyor. Farklı aktivitelerin tek çatı altında toplandığı merkeze vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 1 Eylül'de hizmete giren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi farklı aktiviteleri tek çatı altında topluyor. Menteşe İlçesinde 43 milyon TL yatırımla hizmete sunulan tesis 4 bloktan oluşuyor.

Bu bloklarda toplantı, düğün vb. organizasyonların yapıldığı çok amaçlı salon, çocuklara nitelikli bir eğitim veren kreş bulunuyor. Çocukların ve yetişkinlerin sanat faaliyetleri yürüttüğü çocuk atölyesi, sanat atölyeleri de hizmet veriyor. Merkezde dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark da bulunuyor.

Ayrıca değerli yazar Oktay Akbal ve Ünal Türkeş'in kişisel kütüphaneleri ve arşivleri de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri