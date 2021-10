Türkan Melis Parlak - Kamu Hukuku Düzeltilmiş Doktora Tez Savunması

Kamu Hukuk Doktora Programı öğrencisi Türkan Melis Parlak'ın "Avrupa Birliği Mülteci Hukuku Reformunda Düzensiz Göçmenlerin Statüleri" başlıklı düzeltilmiş doktora tezinin jüri önünde savunması 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 12. 00'de yapılacaktır.

Tezin konusu; Avrupa Birliği'nin gerçekleştirdiği göç hukuku reformunda düzensiz göçmenlerin statülerinin uluslararası hukuk bağlamında incelenmesidir. Tez danışmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dır.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan online izlenebilir.

Topic: Türkan Melis Parlak Doktora Düzeltilmiş Tez Savunma

Time: Oct 22, 2021 12: 00 AM Pacific Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting

https://ozyegin-edu-tr. zoom. us/j/95992221032? pwd=SnpQSk42SUVFdmY2VTZuZHl2UllnUT09

Meeting ID: 959 9222 1032

Passcode: 437210

Kişisel Verilerin Korunması/Aydınlatma Metni

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki programlarda, izleyici olarak katılınan online platformlarda gerçekleştirilen aleni akademik faaliyetlerin sadece idari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kayıt altına alındığı, söz konusu kayıt ile elde edilen kişisel verilerin ilgililer tarafından başka bir amaçla kullanılamayacağı hususunda şahsınızı aydınlatır, toplantıya gönüllü katılım ile bu hususu beyan ve taahhüt etmiş olduğunuzu belirtir, gereğini önemle rica ederiz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri