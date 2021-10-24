Türk Yıldızları, Fethiye'de gösteri uçuşu yaptı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Dalaman Hava Meydan Komutanlığında konuşlanan Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Foça Mahallesi'ndeki Çalış sahiline geldi. Bazı izleyiciler de gösteriyi tekneleriyle denize açılarak takip etti.

Türk Yıldızları, Fethiye semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.