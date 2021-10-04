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Türk Konseyi üyesi ülkelerin yargı akademileri Ankara'da bir araya gelecek

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Türk Konseyi üyesi ülkelerin yargı akademileri Ankara'da bir araya gelecek

Türkiye Adalet Akademisi koordinatörlüğünde Türk Konseyi üyesi ülkelerin yargı akademileri Ankara'da toplanacak.

ANKARA (AA) - Türkiye Adalet Akademisi koordinatörlüğünde Türk Konseyi üyesi ülkelerin yargı akademileri Ankara'da toplanacak.

Ankara Hakimevi'nde yarın başlayacak toplantı 8 Ekim'e kadar sürecek.

Toplantıda Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan yargı eğitim kuruluşları yer alacak.

Toplantıda üye devletlerin yargı eğitim kuruluşlarının tanıtılması, Türk Konseyi çatısı altında "Türk Konseyi Yargı Akademileri Birliğinin (TÜYAB)" kurulup kurulmayacağının değerlendirilmesi, yargı eğitiminde ortak stratejilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi, ortak sorunlar ve çözümler ile Kovid-19 sonrası yargı eğitiminde geliştirilen uygulamalar ele alınacak.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türk Konseyi üyesi ülkelerin yargı akademileri Ankara'da bir araya gelecek - Haberler
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