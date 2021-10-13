Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSK)' dan Hayırsever Vatandaşa Madalya ve Beraat Takdimi

AYDIN (Habermetre) - Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ( Tsk )' dan Hayırsever Vatandaşa Madalya ve Beraat TakdimiTürk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSK)' tarafından dan Dörtyol ilçesinde, Hayırsever vatandaş'a vakfın onursal başkanı İlçe Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN tarafından Madalya ve Beraat Takdimi yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırlmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan ve özü savunma sanayi olan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Aziz Milletimizin bağışları ve destekleri ile güçlenmeye, bu dayanışma ruhu ile Vakfa bağış yapan üzel ve gerçek kişileri madalya beratları ile ödüllendirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda İlçemiz Dörtyol'da ikamet eden Ömer Ziya SAYIL 'adına hazırlanan Altın Madalya ve Beraat Belgesi, TSK Güçlendirme Vakfı Dörtyol Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN tarafından takdim edildi. Takdim törenine ayrıca TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi (E) Albay Faik Ahmet KARADENİZ' de iştirak etti.

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