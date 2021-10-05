'Türk rokforu' olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda - Haberler
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"Türk rokforu" olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Kültür Sanat

Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl 42 ton üretilen coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen "Divle Obruk Peyniri", olgunlaşma sürecini tamamladı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl 42 ton üretilen coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen "Divle Obruk Peyniri", olgunlaşma sürecini tamamladı.

Ayrancı ilçesine bağlı, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyünde yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Eski adı "Divle" olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, köylülerin "obruk" adını verdiği mağara, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civardaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kırmızı renk alıyor.

Kilosu 150 lira

Karaman'ın tek coğrafi işaretli ürünü olan "Divle Obruk Peyniri", ekim ayının gelmesiyle olgunlaşma süresini tamamlarken, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Üçharman köyü muhtarı Tacettin Durna, AA muhabirine nisan-mayıs aylarında obruğa konulmaya başlanan Divle Obruk Peyniri'nin Ekim ayının gelmesiyle olgunlaşıp obruktan çıkarılmaya başlandığını söyledi.

Eskiden sadece Karaman'da bilinen bu peynirin artık tüm dünya tarafından tanındığını ifade eden Durna, "Uzmanlar tarafından peynirimiz dünyanın en iyi 5 peyniri arasında gösteriliyor. Biz artık 1 numara olmak istiyoruz. Bunun için tüm altyapılar hazırlandı." diye konuştu.

"Her tulumun kalitesi aynı olacak"

Divle Obruk Peyniri'nde kalite standardının sağlanması için kooperatifleşmeye gidildiğini ve modern bir mandıra inşaatının da bitmek üzere olduğunu paylaşan Durna, şunları kaydetti:

"Kooperatif kuruldu. Mandıra inşaatımız devam ediyor. Obruk asansörü yenilendi, obruk içinde düzenlemeler yapıldı. Bizim peynirimizin özelliği, koyunlarımızın otladığı meralar ve obruk. Mandıranın hizmete girmesiyle birlikte sütlerimiz burada toplanacak. Peynir burada sanki evde yapılıyormuş gibi aynı yöntemle yapılıp, deriye basılıp obruğa konulacak. Böylece her tulumun kalitesi aynı olacak. Bizim hedefimiz 1 numara olmak. Şu anda peynirimizin pazar sıkıntısı kalmadı. Obruktaki peynir bir ay gibi bir sürede hemen tükeniyor. Sıkıntımız sahte peynirler. Obruktan çıkmayan bir peynirin "Divle Obruk Peyniri" adı altında satılması yasak, suç. Fakat piyasada 300-400 ton peynir bu isimle satılıyor. Tüketici kesinlikle peynir alırken bizimle irtibata geçsin."

Köy halkından Lütfiye Kütahya da 55 yıldır köyde peynir yaptığını söyleyerek, "Yıllardır aynı yöntemle peynir yaparız. Mayıs ayında derilere basıp obruğa indirdiğimiz peynirleri Ekim başlarında obruktan çıkarırız. Eskiden fiyatlar çok düşüktü. Televizyonlarda duyulmaya başladıktan sonra fiyatlar düzeldi. Bu sene kilosunu 150 liradan satıyoruz. Çok memnunuz." dedi.

Obruğa peynir almaya gelen Nail Küçükyarma, "Almanya'dan iznimi geçirmek için Karaman'a geldim. Önceden bu peynirin ismini duymuştum. Buraya kadar geldim, obruğu gezdim. Peynir de satın aldım. Bu peyniri Almanya'ya götüreceğim. Herkes bu peyniri tatsın, tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Duran Küçükyarma de "mağaranın içinde altın bulduklarını" ifade ederek bolca peynir aldığını, bunun bir kısmını yurtdışındaki akrabalarına göndereceğini söyledi.

Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda

Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda

Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda

Türk rokforu olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Türk rokforu' olarak dünya çapında ünlenen Karaman'ın Divle peyniri sofralarda - Haberler
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